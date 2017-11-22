Путин: Без участия президентов Турции и Ирана не было бы прекращения боевых действий в Сирии

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Трехсторонняя встреча с Ираном и Турцией призвана закрепить и развить позитивные изменения в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил российский президент Владимир Путин на трехсторонней встрече президентов России, Турции и Ирана в Сочи.

"Режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается, зоны деэскалации функционируют", - заявил В.Путин, добавив, что масштабные боевые действия против террористов в стране завершаются.

По его словам, России, Турции и Ирану удалось предотвратить распад Сирии и на данный момент появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне.

Он также отметил особую роль президентов Турции и Ирана в астанинском процессе по Сирии. "Без этого не было бы прекращения боевых действий", - добавил он.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани указал, что сегодня разрушена главная основа террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Глава Ирана указал, что сегодня открывается новая перспектива для завершения сирийского кризиса.