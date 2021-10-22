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Путин: Байден поступил правильно, что вывел войска из Афганистана

Путин: Байден поступил правильно, что вывел войска из Афганистана Решение американского лидера Джозефа Байдена о выводе американских войск из Афганистана является правильным.
В регионе
22 октября 2021 г. 00:18
Путин: Байден поступил правильно, что вывел войска из Афганистана
Владимир Путин

Решение американского лидера Джозефа Байдена о выводе американских войск из Афганистана является правильным.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба "Валдай".

"Конечно, президент США поступил правильно. Он правильно сделал, что вывел войска из Афганистана. Он наверняка понимал, может быть, он не знал в деталях, как это будет происходить, но он понимал, что так или иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки, но он пошел на это - принял, взял на себя эту ответственность", - сказал глава российского государства.

Он отметил, что так или иначе эта ситуация отражается на доверии к США, прежде всего со стороны тех стран, которые ориентируются на них как на союзника.

"То, как это произошло, конечно, мы видим. Наверное, можно было бы сделать иначе. Мне думается, что пройдет время, и все станет на свои места, ни к чему кардинальному это не приведет", - заметил Путин.

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