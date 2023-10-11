Путин: Азербайджан проявляет интерес к проекту газового хаба в Турции

Президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан проявляет интерес к проекту газового хаба в Турции.
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По его словам, проект на первом этапе подразумевает прежде всего создание электронной площадки торговли газом на европейский континент.
"В этом заинтересованы все - и наши турецкие друзья, и мы заинтересованы, и все, кто хотят приобретать наши ресурсы на европейском континенте. Такие есть, мы же поставляем сегодня газ туда через Турцию. У нас два маршрута - "Турецкий поток" и "Голубой поток", работают эффективно, полностью заполнены. В принципе, есть у нас идеи расширить эти возможности. Но, повторяю, на первом этапе - создание электронной торговой площадки", - сказал он.
Путин отметил, что РФ не видит больших проблем в создании площадки, так как и Турция, и Россия заинтересованы в этом проекте.
Российский лидер также добавил, что интерес к проекту газового хаба в Турции проявляет и Азербайджан.
"Турция заинтересована, мы тоже, говорили с Азербайджаном, он тоже проявляет интерес. Потом, по мере того, как работа наладится, а я надеюсь, оно так и будет, рассчитываем, что другие заинтересованные страны тоже будут подключаться", - заключил Путин.