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Путин: Азербайджан проявляет интерес к проекту газового хаба в Турции

Путин: Азербайджан проявляет интерес к проекту газового хаба в Турции Президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан проявляет интерес к проекту газового хаба в Турции.
В регионе
11 октября 2023 г. 19:10
Путин: Азербайджан проявляет интерес к проекту газового хаба в Турции

Президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан проявляет интерес к проекту газового хаба в Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Путин заявил на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

По его словам, проект на первом этапе подразумевает прежде всего создание электронной площадки торговли газом на европейский континент.

"В этом заинтересованы все - и наши турецкие друзья, и мы заинтересованы, и все, кто хотят приобретать наши ресурсы на европейском континенте. Такие есть, мы же поставляем сегодня газ туда через Турцию. У нас два маршрута - "Турецкий поток" и "Голубой поток", работают эффективно, полностью заполнены. В принципе, есть у нас идеи расширить эти возможности. Но, повторяю, на первом этапе - создание электронной торговой площадки", - сказал он.

Путин отметил, что РФ не видит больших проблем в создании площадки, так как и Турция, и Россия заинтересованы в этом проекте.

Российский лидер также добавил, что интерес к проекту газового хаба в Турции проявляет и Азербайджан.

"Турция заинтересована, мы тоже, говорили с Азербайджаном, он тоже проявляет интерес. Потом, по мере того, как работа наладится, а я надеюсь, оно так и будет, рассчитываем, что другие заинтересованные страны тоже будут подключаться", - заключил Путин.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti: "Azərbaycan Türkiyədəki qaz qovşağına maraq göstərir"

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