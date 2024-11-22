Путин анонсировал серийное производство системы "Орешник"

Президент РФ Владимир Путин анонсировал серийное производство ракетной системы "Орешник".
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"Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что, имея в виду особую силу этого оружия и его мощь, система "будет поставлена на вооружение именно в Ракетные войска стратегического назначения".
Отметим, что 21 ноября российские войска нанесли массированный удар по военному заводу "Южмаш" в Днепре на востоке Украины. Согласно информации украинской стороны, в результате атаки пострадали два человека.
Президент РФ в обращении к российским гражданам сообщил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.