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Путин анонсировал серийное производство системы "Орешник"

Путин анонсировал серийное производство системы "Орешник" Президент РФ Владимир Путин анонсировал серийное производство ракетной системы "Орешник".
В регионе
22 ноября 2024 г. 21:27
Путин анонсировал серийное производство системы Орешник

Президент РФ Владимир Путин анонсировал серийное производство ракетной системы "Орешник".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, соответствующее заявление российский лидер озвучил на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК России.

"Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что, имея в виду особую силу этого оружия и его мощь, система "будет поставлена на вооружение именно в Ракетные войска стратегического назначения".

Отметим, что 21 ноября российские войска нанесли массированный удар по военному заводу "Южмаш" в Днепре на востоке Украины. Согласно информации украинской стороны, в результате атаки пострадали два человека.

Президент РФ в обращении к российским гражданам сообщил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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