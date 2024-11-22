Путин анонсировал серийное производство системы "Орешник"

Президент РФ Владимир Путин анонсировал серийное производство ракетной системы "Орешник".

Президент РФ Владимир Путин анонсировал серийное производство ракетной системы "Орешник".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, соответствующее заявление российский лидер озвучил на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК России.

"Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что, имея в виду особую силу этого оружия и его мощь, система "будет поставлена на вооружение именно в Ракетные войска стратегического назначения".

Отметим, что 21 ноября российские войска нанесли массированный удар по военному заводу "Южмаш" в Днепре на востоке Украины. Согласно информации украинской стороны, в результате атаки пострадали два человека.

Президент РФ в обращении к российским гражданам сообщил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.