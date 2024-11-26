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Путин 6 декабря посетит Минск

Путин 6 декабря посетит Минск Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
В регионе
26 ноября 2024 г. 17:25
Путин 6 декабря посетит Минск

Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В декабре у президента довольно активная внешнеполитическая повестка дня. Шестого декабря в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Это заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1995 года", - сказал он.

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Версия на английском языке Putin to visit Minsk on December 6

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