Путин 6 декабря посетит Минск

Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В декабре у президента довольно активная внешнеполитическая повестка дня. Шестого декабря в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Это заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1995 года", - сказал он.