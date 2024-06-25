Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане

Президент России Владимир Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане.

Президент России Владимир Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, запланирован целый ряд двусторонних встреч.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана сообщили о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным на полях саммита ШОС. В повестку переговоров двух лидеров войдут ситуация в Украине, двусторонние вопросы, в частности строительство газового хаба в Турции.