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Путин 25 октября проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд ВС

Путин 25 октября проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд ВС Президент России Владимир Путин во вторник соберет образованный при правительстве координационный совет по обеспечению нужд вооруженных сил.
В регионе
24 октября 2022 г. 16:41
Путин 25 октября проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд ВС

Президент России Владимир Путин во вторник соберет образованный при правительстве координационный совет по обеспечению нужд вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"25 октября Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов", - говорится в сообщении.

Путин также заслушает доклады премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

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Версия на английском языке Putin to hold coordinating council meeting to meet needs of Armed Forces

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