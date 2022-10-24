Путин 25 октября проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд ВС

Президент России Владимир Путин во вторник соберет образованный при правительстве координационный совет по обеспечению нужд вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин во вторник соберет образованный при правительстве координационный совет по обеспечению нужд вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"25 октября Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов", - говорится в сообщении.

Путин также заслушает доклады премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.