Путин 12 октября прилетит в Кыргызстан с официальным визитом

Президент России Владимир Путин 12 октября посетит Кыргызстан с официальным визитом по приглашению президента Садыра Жапарова.

Президент России Владимир Путин 12 октября посетит Кыргызстан с официальным визитом по приглашению президента Садыра Жапарова.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

В рамках визита запланированы двусторонние переговоры глав государств.

"Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию авиационной базы ОДКБ в Канте", - сказал он.