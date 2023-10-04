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Путин 12 октября прилетит в Кыргызстан с официальным визитом

Путин 12 октября прилетит в Кыргызстан с официальным визитом Президент России Владимир Путин 12 октября посетит Кыргызстан с официальным визитом по приглашению президента Садыра Жапарова.
В регионе
4 октября 2023 г. 10:29
Путин 12 октября прилетит в Кыргызстан с официальным визитом

Президент России Владимир Путин 12 октября посетит Кыргызстан с официальным визитом по приглашению президента Садыра Жапарова.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

В рамках визита запланированы двусторонние переговоры глав государств.

"Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию авиационной базы ОДКБ в Канте", - сказал он.

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Версия на английском языке Putin to visit Kyrgyzstan October 12

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