О нас
Аудио новости

Путин 1 апреля проведет телефонный разговор с Эрдоганом

Путин 1 апреля проведет телефонный разговор с Эрдоганом Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров, в том числе с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.
В регионе
1 апреля 2022 г. 14:16
Путин 1 апреля проведет телефонный разговор с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров, в том числе с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у Путина несколько международных телефонных разговоров. Один из них уже анонсирован нашими коллегами в Анкаре, это будет разговор с Эрдоганом, мы это подтверждаем", - сказал Песков.

Президент РФ практически ежедневно проводит телефонные беседы с лидерами зарубежных стран и иностранными политиками. Накануне у него состоялись разговоры с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Putin to hold telephone conversation with Erdogan on April 1
Версия на азербайджанском языке Bu gün Ərdoğanla Putin arasında telefon danışığı olacaq

Самое читаемое

Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
26 марта 2022 г. 14:46
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
28 марта 2022 г. 13:32
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу
ВидеоАктер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу
28 марта 2022 г. 07:08
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
29 марта 2022 г. 12:35
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
26 марта 2022 г. 14:12
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi