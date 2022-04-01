Путин 1 апреля проведет телефонный разговор с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров, в том числе с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров, в том числе с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у Путина несколько международных телефонных разговоров. Один из них уже анонсирован нашими коллегами в Анкаре, это будет разговор с Эрдоганом, мы это подтверждаем", - сказал Песков.

Президент РФ практически ежедневно проводит телефонные беседы с лидерами зарубежных стран и иностранными политиками. Накануне у него состоялись разговоры с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.