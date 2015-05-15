​Пушков: Обама признал, что изолировать Россию невозможно

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама признал, что изолировать РФ невозможно/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в начале пленарного заседания Госдумы.

По его словам, после 70-го юбилея великой Победы "стало очевидно, что политика максимальной изоляции России не дала ожидаемых результатов".

"Если Обама сегодня, после 9 мая, будет вновь утверждать, что изолировал Россию, то его поднимут на смех", - считает парламентарий.

"Невозможно говорить об изоляции, когда в течение трех дней Москву посетили лидеры Китая, Индии, Египта, Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, ФРГ, Чехии, Кипра, Словакии и многих других государств", - уверен Пушков.

"Когда сам Обама по еще не остывшим следам юбилея не выдержал своей собственной изоляции и срочно направил к нам своего госсекретаря Джона Керри для обстоятельных и длительных переговоров - тем самым Обама фактически признал, что изолировать такую страну, как Россия, невозможно, что, пытаясь изолировать Россию, остаешься на обочине политического процесса и сам себя лишаешь важных внешнеполитических рычагов", - подчеркнул депутат.