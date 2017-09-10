Пункт пропуска "Шегини" перекрыли из-за заминирования

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Международный пункт пропуска на польско-украинской границе "Шегини" временно перекрыли для пересечения границы из-за сообщения о минировании.

Как передает Report, об этом в комментарии УНН сообщил руководитель пресс-службы Западного регионального управления ГПСУ Владимир Шеремет.

"Пункт пропуска "Шегини" заминирован. Была информация о минировании. Сейчас ждем прибытия взрывотехников," - ответил В.Шеремет на вопрос о причине закрытия для пересечения со стороны Украины ПП "Шегини".

Известно, что на стороне польской стороны находится разыскиваемый в Грузии экс-президент и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.