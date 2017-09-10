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    Пункт пропуска "Шегини" перекрыли из-за заминирования

    На стороне польской стороны находится Михеил Саакашвили

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Международный пункт пропуска на польско-украинской границе "Шегини" временно перекрыли для пересечения границы из-за сообщения о минировании.

    Как передает Report, об этом в комментарии УНН сообщил руководитель пресс-службы Западного регионального управления ГПСУ Владимир Шеремет.

    "Пункт пропуска "Шегини" заминирован. Была информация о минировании. Сейчас ждем прибытия взрывотехников," - ответил В.Шеремет на вопрос о причине закрытия для пересечения со стороны Украины ПП "Шегини".

    Известно, что на стороне польской стороны находится разыскиваемый в Грузии экс-президент и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

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