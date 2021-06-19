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Прямое авиасообщение откроется между Баку и Махачкалой в июле

Прямое авиасообщение откроется между Баку и Махачкалой в июле Прямой авиарейс между Махачкалой и Баку запустят 4 июля. Билеты уже в продаже.
В регионе
19 июня 2021 г. 19:36
Прямое авиасообщение откроется между Баку и Махачкалой в июле

Прямой авиарейс между Махачкалой и Баку запустят 4 июля. Билеты уже в продаже.

Как передает Report, об этом сообщила в субботу ТАСС руководитель пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"Первый вылет из Махачкалы в Баку запланирован на 4 июля в 02:05 (бакинское время) бортом авиакомпании S7 Airlines. Самолет Boeing 737-800 сможет вместить 176 пассажиров. Рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться каждую неделю в ночь с субботы на воскресенье", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, все прибывающие в Азербайджан пассажиры старше одного года должны иметь медицинскую справку в распечатанном виде с отрицательным результатом теста на COVID-19, выданную не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в Баку в аккредитованной лаборатории в стране отправления.

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