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Прозвучал первый звонок в школе, дважды подвергавшейся ракетным обстрелам

Прозвучал первый звонок в школе, дважды подвергавшейся ракетным обстрелам Отечественная война, начавшаяся контрнаступлением Азербайджанской армии в ответ на провокации армянских оккупантов, увенчалась сокрушительной победой наших войск. Территории Азербайджана, находившиеся под армянской оккупацией без малого 30 лет, обрели дол
В регионе
22 сентября 2021 г. 12:56
Прозвучал первый звонок в школе, дважды подвергавшейся ракетным обстрелам

Отечественная война, начавшаяся контрнаступлением Азербайджанской армии в ответ на провокации армянских оккупантов, увенчалась сокрушительной победой наших войск. Территории Азербайджана, находившиеся под армянской оккупацией без малого 30 лет, обрели долгожданную свободу. Во время 44-днейной войны осознавая свое поражение на поле боя, армянские оккупанты вели массированные обстрелы из тяжелой артиллерии и ракетных комплексов населенных пунктов, расположенных далеко от зоны боевых действий. Обстрелы велись под покровом ночи, по спящим городам Азербайджана. Армяне не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Обстрелам подвергались здания больниц, школ, ресторанов, районных и городских центров, места большого скопления людей.

Административное здание средней школы имени Вугара Джафарова в селе Аскипара Тертерского района, являющееся одним из гражданских объектов, подвергшихся атакам армянских террористов, после войны было отремонтировано и сдано в эксплуатацию.

По сообщению карабахского бюро Report, ученики и педагогический коллектив школы начали свой первый учебный день под лозунгом "Школа - это не мишень".
Директор школы Сархан Будагов сообщил Report, что учебное заведение дважды подвергалось обстрелам из тяжелой артиллерии. В результате обстрела школа была полностью разрушена: "Те времена уже позади. Благодаря решимости и несокрушимой воле Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева и нашим отважным сынам, мы освободили Карабах и прилегающие к нему районы".

С.Будагов добавил, что в нынешнем учебном году в школе будет учиться 41 школьник. Их обучением займется преподавательский состав из 24 человек. Школа обеспечена всеми надлежащими принадлежностями в соответствии с условиями пандемии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin raket hücumuna məruz qalan məktəblərdə ilk zəng çalınıb

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