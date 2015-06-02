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    Проживающий в России армянин обвиняется в государственной измене

    Двое военнослужащих из Краснодарского края обвиняются в передаче секретных данных зарубежным странам

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Российские правоохранители завершают расследование уголовных дел против двоих военнослужащих из Краснодарского края, которых обвиняют в передаче секретных данных зарубежным странам. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "В настоящее время завершается расследование дел в отношении военнослужащих Германова и Нахатакяна. Германову официально инкриминируется шпионаж в пользу иностранного государства, Нахатакяну — государственная измена", — заявил знакомый с ситуацией источник.

    Оба фигуранта дел были арестованы в 2014 решениями судов Краснодарского края.

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