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Проживающие в Азербайджане россияне голосуют на выборах в Госдуму

Проживающие в Азербайджане россияне голосуют на выборах в Госдуму 19 сентября в Баку открылся избирательный участок № 8017 для голосования на выборах депутатов в Государственную Думу России восьмого созыва.
В регионе
19 сентября 2021 г. 10:14
Проживающие в Азербайджане россияне голосуют на выборах в Госдуму

19 сентября в Баку открылся избирательный участок № 8017 для голосования на выборах депутатов в Государственную Думу России восьмого созыва.

Как сообщает Report, участок расположен в помещении консульского отдела посольства России в Азербайджане по адресу: ул.Бакиханова, 17.

Он открыт с 8.00, голосование продлится до 20:00 по местному времени.

Для участия в голосовании в Посольстве предварительная регистрация не требуется. Граждане включаются в список избирателей по факту явки на избирательный участок.

Правом на участие в выборах обладают все граждане России, достигшие на день голосования возраста 18 лет.

На участке приняты меры социального дистанцирования в связи с эпидемией коронавируса.

Отметим, что досрочное голосование для граждан РФ было также организовано 11 сентября в Гяндже.

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