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    Проживающая в Турции азербайджанка дала эхсан в память о погибших в Африне турецких солдат

    Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Работающая в донерной в квартале Алтынова района Айванлык турецкой провинции Балыкесир азербайджанка Севда Оруджова организовала эхсан до пятничного намаза в память о  погибших во время операции "Оливковая ветвь" в Африне турецких солдат.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил DHA.

    В информации говорится, что Севда Оруджова 26 лет живет в Алтынова.

    Имам мечети Гаджи Байрам Вели Ибрагим Адыгозал, имам Орта мечети Хиджаби Сарыгюль и муэдзин Узеир Челик прочитали молитву "Ясин" в память о шехидах, после был роздан эхсан.

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