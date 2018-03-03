Проживающая в Турции азербайджанка дала эхсан в память о погибших в Африне турецких солдат

Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Работающая в донерной в квартале Алтынова района Айванлык турецкой провинции Балыкесир азербайджанка Севда Оруджова организовала эхсан до пятничного намаза в память о погибших во время операции "Оливковая ветвь" в Африне турецких солдат.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил DHA.

В информации говорится, что Севда Оруджова 26 лет живет в Алтынова.

Имам мечети Гаджи Байрам Вели Ибрагим Адыгозал, имам Орта мечети Хиджаби Сарыгюль и муэдзин Узеир Челик прочитали молитву "Ясин" в память о шехидах, после был роздан эхсан.