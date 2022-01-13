Провокации Армении на границе вызвали недовольство рядовых граждан

Последние провокации военно-политического руководства Армении на госгранице с Азербайджаном вызвали серьезное недовольство армян.

Последние провокации военно-политического руководства Армении на госгранице с Азербайджаном вызвали серьезное недовольство армян.

Как передает Report со ссылкой на News.am, 13 января группа жителей Еревана провела акцию протеста перед зданием правительства.

Они обвинили правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в неспособности обеспечить безопасность на границе и выразили протест против недавних провокаций.

Участники акции заявили, что правительство отправляет 18-20-летних солдат на границу без какой-либо подготовки.