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Провокации Армении на границе вызвали недовольство рядовых граждан

Провокации Армении на границе вызвали недовольство рядовых граждан Последние провокации военно-политического руководства Армении на госгранице с Азербайджаном вызвали серьезное недовольство армян.
В регионе
13 января 2022 г. 14:40
Провокации Армении на границе вызвали недовольство рядовых граждан

Последние провокации военно-политического руководства Армении на госгранице с Азербайджаном вызвали серьезное недовольство армян.

Как передает Report со ссылкой на News.am, 13 января группа жителей Еревана провела акцию протеста перед зданием правительства.

Они обвинили правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в неспособности обеспечить безопасность на границе и выразили протест против недавних провокаций.

Участники акции заявили, что правительство отправляет 18-20-летних солдат на границу без какой-либо подготовки.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatlar sıravi ermənilərin narazılığına səbəb olub

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