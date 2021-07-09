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Проведена презентация Туркменистана для итальянских компаний

Проведена презентация Туркменистана для итальянских компаний 7 июля состоялась страновая презентация «Инвестиционные и бизнес-возможности сотрудничества с Туркменистаном» для итальянских компаний в формате видеоконференции, сообщает Report.
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9 июля 2021 г. 10:10
Проведена презентация Туркменистана для итальянских компаний

7 июля состоялась страновая презентация «Инвестиционные и бизнес-возможности сотрудничества с Туркменистаном» для итальянских компаний в формате видеоконференции, сообщает Report.

На презентации туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, а итальянскую – заместитель Государственного секретаря по иностранным делам Итальянской Республики Манлио Ди Стефано.

На встрече также приняли участие Министр экономики и финансов, Посол Туркменистана в Итальянской Республике, руководители и представители Государственного банка внешнеэкономической деятельности, Государственных концернов «Туркменгаз» и «Туркменхимия», Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и акционерной компании «TAPI Pipline Company Limited».

С итальянской стороны на презентации участвовали Генеральный директор Итальянского торгового агентства, Вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности по международным делам и Президент итальянского государственного экспортно-кредитного агентства «SACE». Также на встрече были представлены руководители и представители около 120-ти крупных итальянских компаний и финансовых институтов.

Данное мероприятие стало своеобразной площадкой для поиска новых форматов взаимодействия, а также обмена мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки между государственным и частным сектором двух стран.

Так, в ходе выступлений было особо подчеркнута динамика развития политико-дипломатических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных отношений между Туркменистаном и Италией, где имеется солидный потенциал для обоюдной реализации. В данном контексте, инвестиции, цифровые технологии, агропромышленный сектор, легкая промышленность, транспорт и логистика, сфера здравоохранения, финансово-банковская система и другие выделены в качестве приоритетных направлений взаимодействия.

Представители итальянских деловых кругов подчеркнули свои намерения дальнейшей активизации многостороннего сотрудничества, которое выстраивается на принципах доверия, взаимного уважения и обоюдной выгоды. Также в рамках презентации стороны детально рассмотрели финансовые, экономические и технические инструменты, которые SACE может предложить для финансирования бизнеса в Туркменистане.

Участники нынешней встречи особо подчеркнули значимость формирующихся в стране крупных экспортно-ориентированных и импортозамещающих линий, которые в своём развитии базируются на местных сырьевых источниках, прогрессивных технологиях, позволяющих расширить конкурентоспособный сектор промышленности Туркменистана.

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