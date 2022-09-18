Провалилась попытка армян провести шествие в Тбилиси

18 сентября запланированный членами армянской общины Грузии акция перед зданием посольства Азербайджана в Грузии в Тбилиси не состоялся.

18 сентября запланированный членами армянской общины Грузии акция перед зданием посольства Азербайджана в Тбилиси провалилась.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Грузии, марш, начавшийся у станции метро "Авлабар" в сторону здания нашей дипмиссии, был остановлен.

Правоохранители Грузии попросили около 20 участников акции, приближающихся к площади "Европа", не перекрывать дорогу. Армянам пришлось вернуться обратно, так как попытка провести переговоры с полицией не увенчалась успехом. Несколько протестующих были задержаны.

После инцидента участники т.н акции были вынуждены изменить маршрут. Далее, они прошли по центральным улицам Тбилиси и собрались перед зданием парламента Грузии. Акция завершилась скандированием безосновательных и провокационных лозунгов против Азербайджана.