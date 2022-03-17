О нас
Аудио новости

Противовоздушная оборона Украины за сутки уничтожила не менее 10 воздушных целей

Противовоздушная оборона Украины за сутки уничтожила не менее 10 воздушных целей За сутки 16 марта противовоздушная оборона Украины уничтожила не менее 10 воздушных целей.
В регионе
17 марта 2022 г. 07:38
Противовоздушная оборона Украины за сутки уничтожила не менее 10 воздушных целей

За сутки 16 марта противовоздушная оборона Украины уничтожила не менее 10 воздушных целей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает командовании Воздушных Сил ВС Украины в Facebook.

Противовоздушной обороной уничтожены три российских истребителя Су-30СМ, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.

"Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами... Были применения-пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять были ли поражены цели", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynada bir gündə Rusiyanın altı qırıcısı və üç helikopteri vurulub

Экслюзивные новости

Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi