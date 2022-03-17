Противовоздушная оборона Украины за сутки уничтожила не менее 10 воздушных целей

За сутки 16 марта противовоздушная оборона Украины уничтожила не менее 10 воздушных целей.
Противовоздушной обороной уничтожены три российских истребителя Су-30СМ, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.
"Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами... Были применения-пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять были ли поражены цели", - сказано в сообщении.