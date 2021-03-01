Противники Пашиняна ворвались в здание правительства

Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна

Толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Там расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание.

"Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство", — сказал один из участников.

Напомним, политический кризис усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани.

В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и призвал граждан собраться на площади Республики с целью "отстоять революцию". Он также сообщил, что подписал решение о снятии начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление в аппарат премьера. Между тем, глава правительства повторно отправил документ президенту.