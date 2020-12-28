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Противники Пашиняна собрались у здания парламента Армении

Противники Пашиняна собрались у здания парламента Армении Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проводят акцию протеста у здания парламента Ереване
В регионе
28 декабря 2020 г. 11:05
Противники Пашиняна собрались у здания парламента Армении
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Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проводят акцию протеста у здания парламента страны в Ереване, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
К зданию стянуты дополнительные силы полиции, которые оцепили вход в парламент.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
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Версия на английском языке Pashinyan's opponents gather outside Armenian parliament building
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilir

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