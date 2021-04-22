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Противники Пашиняна провели акцию протеста у здания правительства в Ереване

Противники Пашиняна провели акцию протеста у здания правительства в Ереване К зданию кабмина, где сегодня пройдет очередное заседание правительства, стянуты крупные силы полиции
В регионе
22 апреля 2021 г. 10:36
Противники Пашиняна провели акцию протеста у здания правительства в Ереване

Мужчина и женщина, которые выступают против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приковали себя наручниками к воротам здания правительства в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Один из участников акции заявил, что представляет движение "Азатагрум" ("Освобождение"). "Движение "Азатагрум" выступает против Никола Пашиняна, мы требуем его незамедлительной отставки, мы не хотим, чтобы он входил в здание правительства", - сказал он.

Позднее участники акции были задержаны.

К зданию кабмина, где сегодня пройдет очередное заседание правительства, стянуты крупные силы полиции.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyanın əleyhdarları özlərini hökumət binasının qapısına qandalladılar

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