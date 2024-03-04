Против замораживания членства Армении в ОДКБ выступили 58% респондентов

В Армении около 58% респондентов выступили против замораживания членства страны в ОДКБ.

В Армении около 58% респондентов выступили против замораживания членства страны в ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на Aysor, об этом заявил директор исследовательской компании "ЭМ ПИ ДЖИ", член Международной ассоциации Gallup в Армении Арам Навасардян.

По мнению респондентов, это не соответствует интересам армян.

Он сообщил, что по итогам проведенного 26-28 февраля опроса 40,3% опрошенных ответили, что Армении не следует вступать ни в ОДКБ, ни в НАТО.

"Это должна быть нейтральная страна".

28% опрошенных ответили, что стране следует продолжать членство в ОДКБ, 22,5% считают, что им следует стремиться к вступлению в НАТО, а 9,2% затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, на вопрос о том, "соответствует ли разрыв армяно-российских отношений стратегическим интересам Армении и армянского народа", 23,2% опрошенных ответили, что полностью соответствует, 42,8% - не соответствует, а 4,8% затруднились с ответом.

Опрос был проведен среди 1 100 человек.