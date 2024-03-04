О нас

Против замораживания членства Армении в ОДКБ выступили 58% респондентов

Против замораживания членства Армении в ОДКБ выступили 58% респондентов В Армении около 58% респондентов выступили против замораживания членства страны в ОДКБ.
В регионе
4 марта 2024 г. 13:37
Против замораживания членства Армении в ОДКБ выступили 58% респондентов

В Армении около 58% респондентов выступили против замораживания членства страны в ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на Aysor, об этом заявил директор исследовательской компании "ЭМ ПИ ДЖИ", член Международной ассоциации Gallup в Армении Арам Навасардян.

По мнению респондентов, это не соответствует интересам армян.

Он сообщил, что по итогам проведенного 26-28 февраля опроса 40,3% опрошенных ответили, что Армении не следует вступать ни в ОДКБ, ни в НАТО.

"Это должна быть нейтральная страна".

28% опрошенных ответили, что стране следует продолжать членство в ОДКБ, 22,5% считают, что им следует стремиться к вступлению в НАТО, а 9,2% затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, на вопрос о том, "соответствует ли разрыв армяно-российских отношений стратегическим интересам Армении и армянского народа", 23,2% опрошенных ответили, что полностью соответствует, 42,8% - не соответствует, а 4,8% затруднились с ответом.

Опрос был проведен среди 1 100 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Gallup: Most respondents in Armenia are against problems with CSTO
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda respondentlərin 58 faizi KTMT-də üzvlüyün dondurulmasını ölkənin maraqlarına uyğun saymır

Другие новости из категории

Пашинян освободил Марукяна от должности посла по особым поручениям
Пашинян освободил Марукяна от должности посла по особым поручениям
4 марта 2024 г. 13:49
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
4 марта 2024 г. 13:08
Министр обороны Греции прибыл в Армению
Министр обороны Греции прибыл в Армению
4 марта 2024 г. 12:32
В Кашкадарьинской области Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 4,6
В Кашкадарьинской области Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 4,6
4 марта 2024 г. 12:20
В Казахстане частично обрушился мост во время движения по нему грузового состава
В Казахстане частично обрушился мост во время движения по нему грузового состава
4 марта 2024 г. 11:14
Посла Германии вызвали в МИД России
Посла Германии вызвали в МИД России
4 марта 2024 г. 11:05
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5
4 марта 2024 г. 10:38
Тяжелое ДТП в России, погибли четыре человека
Тяжелое ДТП в России, погибли четыре человека
4 марта 2024 г. 08:13
War Mapper: Россия оккупировала почти 18% территории Украины
War Mapper: Россия оккупировала почти 18% территории Украины
4 марта 2024 г. 06:22
Армянский депутат не исключил дальнейших шагов по выходу Еревана из ОДКБ
Армянский депутат не исключил дальнейших шагов по выходу Еревана из ОДКБ
4 марта 2024 г. 05:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi