Против Тельмана Исмаилова возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве

В отношении бизнесмена Тельмана Исмаилова возбуждено новое уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.

В отношении бизнесмена Тельмана Исмаилова возбуждено новое уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, материальный ущерб по нему составил более 185 млн долларов.

"16 ноября 2021 года в отношении жителя Москвы 1956 года рождения следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2012 года между компанией, которую контролировал Исмаилов, и банком был заключен кредитный договор, в соответствии с его условиями заемщику было предоставлено более 185 млн долларов. Спустя год во исполнение указанного кредитного договора был заключен договор поручительства, по которому поручителем выступил сам Исмаилов. В августе 2013 года бизнесмен решил скрыть свое имущество, чтобы не выплачивать долг банку, для этого он на основании договоров дарения передал в собственность своему внуку две квартиры в Москве, а в 2015 году также произвел отчуждение четырех земельных участков и двух жилых домов.