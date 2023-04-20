Против сына экс-главы МИД Армении возбудили уголовное дело

В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело против сына бывшего министра иностранных дел Вардана Осканяна. Ара Осканян подозревается в мошенничестве.

В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело против сына бывшего министра иностранных дел Вардана Осканяна. Ара Осканян подозревается в мошенничестве.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

По сведениям издания, Осканян-младший продал имущество, находящееся под арестом, в связи с чем в правоохранительные органы поступило заявление о преступлении.

Это не первый случай, когда сын экс-министра оказывается в поле зрения правоохранителей. Еще в 2017 году Ара Осканян и Грант Серадарян были задержаны по подозрению в похищении человека с целью вынудить его заплатить долги. Позже уголовное дело прекратили.