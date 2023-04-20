О нас

Против сына экс-главы МИД Армении возбудили уголовное дело

Против сына экс-главы МИД Армении возбудили уголовное дело В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело против сына бывшего министра иностранных дел Вардана Осканяна. Ара Осканян подозревается в мошенничестве.
В регионе
20 апреля 2023 г. 10:31
Против сына экс-главы МИД Армении возбудили уголовное дело

В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело против сына бывшего министра иностранных дел Вардана Осканяна. Ара Осканян подозревается в мошенничестве.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

По сведениям издания, Осканян-младший продал имущество, находящееся под арестом, в связи с чем в правоохранительные органы поступило заявление о преступлении.

Это не первый случай, когда сын экс-министра оказывается в поле зрения правоохранителей. Еще в 2017 году Ара Осканян и Грант Серадарян были задержаны по подозрению в похищении человека с целью вынудить его заплатить долги. Позже уголовное дело прекратили.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
19 апреля 2023 г. 22:24
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
19 апреля 2023 г. 21:41
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
19 апреля 2023 г. 20:07
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
19 апреля 2023 г. 18:10
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
19 апреля 2023 г. 17:14
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
19 апреля 2023 г. 16:34
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
19 апреля 2023 г. 15:15
С 11 мая начинается прием в первые классы
ФотоС 11 мая начинается прием в первые классы
19 апреля 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
19 апреля 2023 г. 15:07
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
19 апреля 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi