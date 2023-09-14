Минобороны Грузии рассекретит документы о полетах Саакашвили за счет государства

Министерство обороны Грузии снимет гриф секретности с документов, в которых отражена информация о полетах экс-президента республики Михаила Саакашвили за государственный счет.

Министерство обороны Грузии снимет гриф секретности с документов, в которых отражена информация о полетах экс-президента республики Михаила Саакашвили за государственный счет.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" обратилась в прокуратуру с требованием начать против премьер-министра Ираклия Гарибашвили расследование дела о возможной растрате бюджетных средств на частные зарубежные поездки.

"В связи с высоким общественным интересом и распространенной в СМИ информации Министерство обороны Грузии начало процесс рассекречивания документов, связанных с поездками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили воздушными судами", - говорится в сообщении.

Речь идет о документах, которые оформлены между Минобороны и авиакомпанией Georgian Airways с 2010 по 2012 год. При этом два соглашения рассекречены еще в 2012 году, когда к власти пришла партия "Грузинская мечта". Согласно этим документам, через военное ведомство на перелеты выплачено 14 млн лари (около 5,3 млн долларов по текущему курсу) бюджетных средств.

Ранее оппозиция в Грузии заявила о планах запустить процедуру импичмента в отношении премьер-министра республики. Основанием для этого стало появление информации о частной поездке Гарибашвили из Германии в США, утверждалось, что для этого он воспользовался правительственным самолетом. В кабинете министров опровергли эту информацию, сообщив, что премьер-министр вылетел в Германию чартерным рейсом, при этом бюджетные средства не тратились. Из Германии в США Гарибашвили, по данным кабмина, летел регулярным рейсом.

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили тратил бюджетные средства на частные полеты, что должно стать основанием для начала расследования.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

"Реально подтвердился новый большой преступный факт... Я считаю, что это должно стать основанием для начала расследования", - заявил он.

В необходимости начала следствия уверен и зампредседателя фракции "Грузинская мечта" Георгий Цагареишвили.

"Думаю, что расследование должно обязательно начаться. В принципе, это должна определить Генеральная прокуратура Грузии. Я выслушал и заявления Гаиашвили. Думаю, что он и другие лица должны быть допрошены... Это новые обстоятельства", - заявил он.

В том, что Саакашвили будучи президентом Грузии тратил деньги из бюджета на личные нужды, уверен и депутат от оппозиционный партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

Экс-глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" рассказал, что между Минобороны Грузии и авиакомпанией были подписаны секретные соглашения, согласно которым на тот момент президент страны Михаил Саакашвили совершал до 100 поездок в год, оплачиваемых из госбюджета – это были частные и правительственные визиты.

По данным СМИ, между Минобороны и Georgian Airways было заключено рамочное соглашение на сумму 24 млн лари (более 9 млн долларов), из которых только на частные визиты Саакашвили было потрачено 14 млн лари.