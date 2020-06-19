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Против министра обороны Армении возбуждено уголовное дело

​Против министра обороны Армении возбуждено уголовное дело

На основании заявления, представленного против министра обороны Армении  Давида Тонояна и других должностных лиц, возбуждено уголовное дело. 

Как передает Report, об этом NEWS.am сообщили в Следственном комитете Армении. 

Уголовное дело возбуждено на основании заявления, представленного офицером запаса Цолаком Хачатряном против министра обороны Давида Тонояна.

15 июня в 4-ом военном следственном управлении было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса. 

Как сообщила Новости Армении - NEWS. am начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Римма Еганян, по указанному уголовному делу Цолак Хачатрян признан потерпевшим. Следствие продолжается.

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