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    Против Ирана могут ввести санкции за испытания баллистических ракет

    Жан-Марк Эйро отметил, что Франция осуждает испытания баллистических ракет в Иране

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Новые санкции в отношении Тегерана могут быть приняты в случае испытаний Ираном баллистических ракет, заявил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Марк Эйро на пресс-конференции после встречи с главами МИД ФРГ, США, Великобритании и Италии, а также с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в Париже.

    "Баллистические испытания, конечно, мы осуждаем. Если необходимо, будут приняты санкции", — сказал французский министр, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

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