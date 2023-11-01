Против экс-премьера Армении заведено уголовное дело

Уголовное производство инициировано в отношении бывшего премьер-министра Армении Гранта Багратяна.
Об этом сообщает
"Власти Армении возбудили уголовное дело против меня. Первое заседание суда состоится 10 ноября", - сообщил Багратян в соцсети.
Он не стал пояснять, в связи с чем инициировано дело, пригласив представителей СМИ присутствовать на заседании, чтобы узнать подробности.
Отметим, что в своем предыдущем посте бывший глава правительства Армении резко раскритиковал в частности главу парламентской фракции "Гражданский договор" Айка Конджоряна, руководителя администрации премьер-министра Араика Арутюняна, исполнительного директора Общественной телекомпании Ованнеса Мовсисяна.