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Против экс-премьера Армении заведено уголовное дело

Против экс-премьера Армении заведено уголовное дело Уголовное производство инициировано в отношении бывшего премьер-министра Армении Гранта Багратяна.
В регионе
1 ноября 2023 г. 18:58
Против экс-премьера Армении заведено уголовное дело

Уголовное производство инициировано в отношении бывшего премьер-министра Армении Гранта Багратяна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Власти Армении возбудили уголовное дело против меня. Первое заседание суда состоится 10 ноября", - сообщил Багратян в соцсети.

Он не стал пояснять, в связи с чем инициировано дело, пригласив представителей СМИ присутствовать на заседании, чтобы узнать подробности.

Отметим, что в своем предыдущем посте бывший глава правительства Армении резко раскритиковал в частности главу парламентской фракции "Гражданский договор" Айка Конджоряна, руководителя администрации премьер-министра Араика Арутюняна, исполнительного директора Общественной телекомпании Ованнеса Мовсисяна.

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