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    Против бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна возбуждено новое уголовное дело

    СК России ранее предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/  Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, обвиняемый в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", заподозрен также в получении взятки в 20 миллионов рублей.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в городском управлении Следственного комитета.

    Оганесян в 2014 году, по данным следствия, похитил более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены". СК России ранее предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве.

    Теперь Оганесян заподозрен в получении взятки от гендиректора фирмы "СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) №5" Василия Сливкина. 

    "По данным следствия, в 2015 году Оганесян получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в размере 20 миллионов рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим выполнение работ по… художественной подсветке и наружному освещению стадиона", -  говорится в сообщении.

    Оганесян и Василий Сливкин являются обвиняемыми по другим уголовным делам и находятся под стражей.

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