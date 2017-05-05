Против бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна возбуждено новое уголовное дело

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, обвиняемый в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", заподозрен также в получении взятки в 20 миллионов рублей.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в городском управлении Следственного комитета.

Оганесян в 2014 году, по данным следствия, похитил более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены". СК России ранее предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве.

Теперь Оганесян заподозрен в получении взятки от гендиректора фирмы "СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) №5" Василия Сливкина.

"По данным следствия, в 2015 году Оганесян получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в размере 20 миллионов рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим выполнение работ по… художественной подсветке и наружному освещению стадиона", - говорится в сообщении.

Оганесян и Василий Сливкин являются обвиняемыми по другим уголовным делам и находятся под стражей.