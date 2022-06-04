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Протесты в Армении обернулись уголовными делами для 11 активистов

Протесты в Армении обернулись уголовными делами для 11 активистов В отделения полиции Еревана доставлены 11 граждан, участвовавших в столкновениях между участниками акции протеста и правоохранителями на улице Прошяна возле правительственных дач.
В регионе
4 июня 2022 г. 03:13
Протесты в Армении обернулись уголовными делами для 11 активистов

В отделения полиции Еревана доставлены 11 граждан, участвовавших в столкновениях между участниками акции протеста и правоохранителями на улице Прошяна возле правительственных дач.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявляет пресс-служба полиции.

"Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие произошедшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время столкновения на перекрестке улиц Прошяна и Демирчяна пострадали 50 граждан, из которых 16 - гражданские лица, остальные - сотрудники правоохранительных органов.

По их версии, участники акции после призывов организаторов акции неповиновения не подчинились законным требованиям сотрудников полиции, совершали насильственные действия в отношении стражей порядка, бросали в них бутылки, камни и металлические предметы.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda müxalifətçilər saxlanılıb, onlara cinayət işi açılıb

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