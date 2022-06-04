Протесты в Армении обернулись уголовными делами для 11 активистов

В отделения полиции Еревана доставлены 11 граждан, участвовавших в столкновениях между участниками акции протеста и правоохранителями на улице Прошяна возле правительственных дач.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявляет пресс-служба полиции.
"Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие произошедшего", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время столкновения на перекрестке улиц Прошяна и Демирчяна пострадали 50 граждан, из которых 16 - гражданские лица, остальные - сотрудники правоохранительных органов.
По их версии, участники акции после призывов организаторов акции неповиновения не подчинились законным требованиям сотрудников полиции, совершали насильственные действия в отношении стражей порядка, бросали в них бутылки, камни и металлические предметы.