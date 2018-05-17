Протестующие заблокировали вход в генпрокуратуру Армении и требуют отставки ее главы

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Жители Еревана, выступающие за отставку генерального прокурора Армении Артура Давтяна, заблокировали cегодня вход в здание ведомства, расположенное в центре города, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Группа численностью от 10 до 15 человек не пропускает сотрудников ведомства в здание.

Одной из причин требований отставки Давтяна является его несогласие с позицией премьер-министра Никола Пашиняна о том, что в республике есть политические заключенные. Об этом он заявил после того, как Пашинян во вторник выступил с инициативой амнистировать ряд заключенных, которые, по его мнению, были осуждены в связи с их политической деятельностью. При этом Пашинян не исключил возможность выхода на свободу членов группировки "Сасна црер", которые в ходе своей акции в июле 2016 года убили в Ереване трех полицейских.

Сам премьер-министр заявил сегодня на заседании правительства, что пока не видит необходимости требовать отставки Давтяна с должности генпрокурора.