Посольство России направило ноту в МИД Армении

Здание посольства России в Ереване полностью заблокировано протестующими, диппредставительство направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер.

Здание посольства России в Ереване полностью заблокировано протестующими, диппредставительство направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства.

"Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остается невозможным. Находимся в контакте с компетентными органами Республики Армения. Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отмечается в заявлении.