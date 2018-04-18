Протестующие вновь заблокировали вход в здание МИД Армении

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване протестующие во главе с лидером инициативы "Мой шаг", руководителем партии "Гражданский договор" Николом Пашиняном, завершив сидячую акцию у мэрии, направились к зданию МИД Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, они вновь окружили вход в здание министерства иностранных дел Армении.

Пашинян призвал демонстрантов встать прямо напротив дверей. Он также призвал людей, находящихся внутри помещения, присоединиться к их борьбе.