Протестующие в Тбилиси организовали шествие по улице Костава

Участники акции протеста в Тбилиси направились шествием по улице Костава, отдаляясь более чем на 2 км от проспекта Руставели, где их разогнал спецназ.

Участники акции протеста в Тбилиси направились шествием по улице Костава, отдаляясь более чем на 2 км от проспекта Руставели, где их разогнал спецназ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Вытеснение протестующих со всего проспекта Руставели в Тбилиси началось раньше обычного, около 03:30 по местному времени (совпадает с бакинским - ред.). В предыдущие дни спецназ начинал разгон около 6:00-7:00. После того как граждане покинули центральный проспект Тбилиси, они направились по улице Костава, по которой спустились на площадь Героев, расположенную в 1,5 км от проспекта Руставели, где остались силовики. От площади Героев граждане продолжили идти дальше по улице Костава, уходя вглубь центрального района Сабуртало. Они дошли до здания мэрии, перед которым остановились.