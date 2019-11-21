Протестующие в Грузии повесили замки на ворота здания правительства - ОБНОВЛЕНО

В Тбилиси протестующие повесили несколько замков на железные ворота здания правительства Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, организаторы заявили, что будут проводить такие акции протеста на регулярной основе.

По словам организаторов акции, будут повешены замки на входных дверях всех государственных структур.

*** 12.02

Перед зданием правительства Грузии в Тбилиси проводится акция протеста.

По сообщению грузинского бюро Report, в акции принимают участие активисты и лидеры оппозиционных партий.

Протестующие попытались запереть дверь в здание администрации правительства. Полиция предотвратила эту попытку. Между сторонами возникло противостояние.

Полиция выстроила живой щит перед зданием.

На акции выражается протест решению правящей партии "Грузинская мечта" о смешанной системе парламентских выборов 2020 года.

Протестующие также требуют отставки правительства.