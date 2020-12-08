Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна у здания генпрокуратуры

Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, собрались у здания генпрокуратуры

Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, собрались у здания генпрокуратуры, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

"В Армении есть одно должностное лицо, которое может правовым путем положить конец предательству - это генеральный прокурор. Он может возбудить уголовное дело по статье о вмешательстве в правосудие, принять решение о задержании Никола Пашиняна, и все завершится", - сказал журналистам один из участников акции протеста адвокат Тигран Атанесян.

По его словам, в Армении есть прокуроры и целые управления в генпрокуратуре, которые не выполняют приказов премьера. "Правовые основания для уголовного дела есть. Недавно Пашинян пригласил судей к себе и интересовался, почему арестованы или не арестованы те или иные лица. Все, состав преступления налицо, есть видеозапись", - отметил адвокат, добавив, что есть многочисленные основания для возбуждения дел по другим статьям.

Ранее оппозиционные активисты после полудня блокировали центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.