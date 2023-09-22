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Протестующие в Ереване пытались перекрыть дорогу кортежу Пашиняна

Протестующие в Ереване пытались перекрыть дорогу кортежу Пашиняна Протестующие в Ереване пытались заблокировать служебный вход в здание Кабмина, где проходило заседание правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
В регионе
22 сентября 2023 г. 11:54
Протестующие в Ереване пытались перекрыть дорогу кортежу Пашиняна

Протестующие в Ереване пытались заблокировать служебный вход в здание Кабмина, где проходило заседание правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, почти со всех сторон участники акции окружили здание, чтобы членам Кабмина не удалось выйти из него. Однако сотрудники полиции оттеснили их, не позволив продвинуться вперед к улице Мелика Адамяна.

Пока протестующие пытались прорвать полицейский кордон, кортеж премьера смог выехать.

С раннего утра в Ереване проходят акции протеста. В отделения полиции доставлено 26 участников, в том числе лидер партии "Мать Армения" Андраник Теванян.

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