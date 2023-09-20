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Протестующие установили палатки в центре Еревана

Протестующие установили палатки в центре Еревана В центре Еревана продолжаются стычки протестующих с полицией, которая пыталась оттесниться их от здания кабмина
В регионе
20 сентября 2023 г. 01:18
Протестующие установили палатки в центре Еревана

Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян призвал начать круглосуточный протест в установленных на площади в центре Еревана палатках.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, главное требование протестующих - отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Эта площадь становится моей квартирой. Я отсюда не уйду, пока мы не добьемся отставки Пашиняна. Установим палатки и останемся здесь", - заявил Теванян.

Сразу вслед за этим спецсилы полиции начали задержания. Протестующие пытаются не дать полиции уводить с площади граждан. Среди демонстрантов есть пострадавшие. Им на месте оказывается медицинская помощь.

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В центре Еревана продолжаются стычки протестующих с полицией, которая пыталась оттесниться их от здания кабмина

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сооснователь и координатор инициативы "ХайаКве" (Армянский вотум) Аветик Чалабян на акции протеста у здания правительства Армении призвал людей не покидать площадь Республики, а в среду парализовать весь город.

"Мы боремся за нашу жизнь, за наши права, за будущее, за наших детей. Готовьтесь к долгой борьбе. Нет усталости, нет поражению, нет разочарованию! Продолжаем оставаться здесь на площади Республики, а завтра (сегодня - ред.) парализуем весь город", - заявил он.

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