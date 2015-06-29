​Протестующие в Армении устроили ночевку в центре Еревана

Баку. 29 Июня. REPORT.AZ/ Протестующие в центре Еревана разделились на две группы, часть разошлась домой, около тысячи человек остались на проспекте Баграмяна ночевать.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", ситуация в столице Армении в целом спокойная.

Некоторые участники акции улеглись на асфальт, остальные прогуливаются, никаких призывов и речей не звучит.

Некоторые оставшиеся на проспекте Баграмяна граждане обвиняют активистов движения "Нет грабежу" в предательстве и заявляют о намерении "продолжить борьбу" против подорожания тарифов на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что полиция Еревана арестовала протестанта за призывы к вооруженному сопротивлению.