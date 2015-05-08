Протестующие сожгли отель в Иране

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Тысячи человек устроили акцию протеста и сожгли здание отеля в иранском городе Махабад после гибели горничной, которая выпрыгнула из окна четвертого этажа, предположительно, спасаясь от насильника. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, 23-летнюю горничную Фериназ Хосровни пытался изнасиловать чиновник, пообещавший владельцу отеля предоставить заведению за подобные услуги пятую звезду. Девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа и от полученных травм скончалась. Мэр города Джафар Катани подтвердил информацию о попытке изнасилования.

Подозреваемый был арестован, несмотря на это, в четверг у здания отеля собрались тысячи протестующих. Спустя некоторое время отель подожгли, в социальных сетях были опубликованы снимки с места событий, на которых видно, что огнем охвачены все пять этажей здания.

Силы безопасности пытались разогнать толпу с помощью слезоточивого газа, несколько человек получили ранения. Мэр города призвал местных жителей сохранять спокойствие и дождаться результатов экспертиз, после которых станет известна точная причина смерти горничной.