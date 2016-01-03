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    Протестующие прорвались на территорию посольства Саудовской Аравии в Тегеране

    К расположенному в районе Ниаваран на севере иранской столицы посольству прибыла полиция для наведения порядка

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Иранские демонстранты, устроившие спонтанный митинг у посольства Саудовской Аравии в Тегеране в связи с казнью знаменитого шиитского проповедника, шейха Нимра ан-Нимра, прорвались в воскресенье на территорию дипмиссии. Об этом сообщило агентство Тасним, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    К расположенному в районе Ниаваран на севере иранской столицы посольству прибыла полиция для наведения порядка в районе и восстановления безопасности вокруг территории дипмиссии. Они вывели демонстрантов за пределы комплекса дипломатических зданий без применения силы. По данным агентства, в настоящее время порядок в дипломатическом квартале восстановлен.

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