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Протестующие похитили дипломатический паспорт премьера Армении

Протестующие похитили дипломатический паспорт премьера Армении Дипломатический паспорт премьера Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства.
В регионе
26 января 2021 г. 20:57
Протестующие похитили дипломатический паспорт премьера Армении
Никол Пашинян

Дипломатический паспорт премьера Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Анна Нагдалян.

"Десятого ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД. Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении", - сказала Нагдалян.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyanın diplomatik pasportu oğurlanıb

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