Протестующие похитили дипломатический паспорт премьера Армении

Дипломатический паспорт премьера Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства.

Дипломатический паспорт премьера Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Анна Нагдалян.

"Десятого ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД. Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении", - сказала Нагдалян.