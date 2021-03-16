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Протестующие перекрыли проспект в Ереване

Протестующие перекрыли проспект в Ереване Прибывшие на место полицейские задержали семерых участников акции
В регионе
16 марта 2021 г. 17:05
Протестующие перекрыли проспект в Ереване

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли проспект в Ереване. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости принимавший участие в акции лидер движения "Азатагрум" ("Освобождение") Мика Бадалян.

Ранее сообщалось, что активисты "Азатагрум" перекрыли мусорными баками движение автомобилей по проспекту Саят-Нова в центре Еревана. Прибывшие на место полицейские задержали семерых участников акции и отодвинули баки на место, движение было восстановлено.

После этого активисты переместились на проспект Комитаса на севере Еревана. Судя по опубликованным ими видео, они вытащили на проезжую часть скамейки, а также искусственно образовали пробку из своих автомобилей. Из-за нее полиция не успела приехать к месту проведения акции, отметил Бадалян.

"Полчаса был перекрыт целый проспект", - сообщил он РИА Новости. После этого оппозиционеры разблокировали дорогу. По словам Бадаляна, акции будут продолжаться.

"Азатагрум" ("Освобождение"), выступающее за отставку Пашиняна, является одним из участников палаточного лагеря у парламента на проспекте Баграмяна, однако там полиция не мешает им находиться на проспекте

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