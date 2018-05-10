Протестующие перекрыли центральные улицы в Ереване - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Демонстранты перекрыли улицы перед зданием мэрии города Еревана и требуют, чтобы к ним спустился мэр Тарон Маргарян, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В пробке, образовавшейся в результате перекрытия дорог, оказались и машины с дипломатическими номерами.

*** 11:28

У здания мэрии Еревана проходит акция протеста.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, ее участники требуют отставки мэра столицы Армении Тарона Маркаряна.

К участникам акции присоединилась руководитель фракции партии "Страна абрикоса" в Совете старейшин Еревана Заруи Постанджян.

Инициаторы мероприятия заверили, что данная акция не имеет никакой связи с премьер-министром Николом Пашиняном и его командой.