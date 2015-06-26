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    ​Протестующие Армении выдвинули три требования властям

    Основными остаются требования приостановить действие решения о повышении тарифов на электроэнергию

    Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Участники акции в Армении предъявили три основных требования властям страны.

    Как передает Report, основными остаются требования приостановить действие решения о повышении тарифов на электроэнергию и начать переговоры с гражданскими активистами по вопросу снижения тарифов.

    Кроме того, протестующие хотят призвать к ответственности тех полицейских в гражданской одежде, которые применили насилие 23 июня в отношении активистов и журналистов.

    В то же время полиция частично перекрыла движение транспорта в центре Еревана из-за роста количества участников акции протеста, сообщает Armenia Today.

    Также отмечается, что на площади, где проходит акция протеста сохраняется спокойная обстановка.

    Напомним, протесты в Армении возникли из-за резкого повышения российской компанией тарифов на электроэнергию. В ночь на 23 июня полиция разогнала сидячий протест в Ереване водометами. 

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