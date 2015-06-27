Полиция Армении снесла палатку демонстрантов

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Армянские полицейские демонтировали палатку, разбитую участниками акции протеста на проспекте Баграмяна в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, полицейские разобрали палатку, а владельцам заявили, что получит ее они смогут в Арабкирском отделе полиции.

Позже палатку демонстрантам вернули, но предупредили, чтобы её не разбивали снова.

Напомним, что на рассвете 23 июня полиция Армении разогнала сидячий пикет против подорожания электроэнергии на проезжей части проспекта Баграмяна в центре Еревана после неоднократных предупреждений о незаконном характере мероприятия. Вечером 23 июня около 20.30 демонстранты решили начать на проспекте Баграмяна новую сидячую демонстрацию, которая продолжается до сих пор.