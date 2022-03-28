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Прошло пять лет со дня введения безвизового режима между ЕС и Грузией

Прошло пять лет со дня введения безвизового режима между ЕС и Грузией Сегодня исполняется пять лет со дня вступления в силу безвизового режима между Евросоюзом и Грузией.
В регионе
28 марта 2022 г. 10:19
Прошло пять лет со дня введения безвизового режима между ЕС и Грузией

Сегодня исполняется пять лет со дня вступления в силу безвизового режима между Евросоюзом и Грузией.

Как сообщает грузинское бюро Report, с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без визы совершать туристические и деловые поездки в Шенгенскую зону, куда входят 26 стран Европы.

Граждане страны могут совершать поездки не более одного раза в пол года, а ее продолжительность должна составлять не более 90 дней.

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что либерализация визового режима является еще одним доказательством, подтверждающим полную готовность страны соответствовать всем критериям, требуемым в процессе интеграции в ЕС.

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