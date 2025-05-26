Пропускная способность желдороги из Казахстана в Китай в июне увеличится в 5 раз

Пропускная способность участка железной дороги длиной более 800 км из Казахстана в Китай в июне 2025 года увеличится в пять раз, что является раньше запланированного срока на два года.

Пропускная способность участка железной дороги длиной более 800 км из Казахстана в Китай в июне 2025 года увеличится в пять раз, это произойдет на два года раньше запланированного срока.

Об этом казахстанское бюро Report сообщает со ссылкой на национальную компанию "Казакстан Темир жолы" (КТЖ).

Отмечается, что Казахстан вводит в эксплуатацию вторые пути на железнодорожном участке Достык – Мойынты протяженностью 836 километров, а пропускная способность в свою очередь увеличится с 12 до 60 пар поездов в сутки.

"Учитывая стратегическую значимость проекта и высокие темпы строительно-монтажных работ, движение по вторым путям будет запущено уже в июне. Это раньше нормативного срока строительства на два года", - отметили в КТЖ.

Строительно-монтажные работы на участке начались в начале 2023 года.